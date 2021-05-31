Минский автомобильный завод традиционно представит автотехнику, предназначенную для нужд аграриев на 31-й Международной специализированной выставке «Белагро», которая пройдет с 1 по 5 июня на площадке Выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, экспозиция ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» будет включать грузовую и пассажирскую автотехнику, востребованную при проведении сельскохозяйственных работ.

На выставке можно увидеть самосвал МАЗ-458121 допустимой общей массой 12,5 т с двигателем WP4.1NQ190E50 экологического класса Евро-5, мощностью 190 л.с. и коробкой передач 6J76TA. Самосвал оборудован платформой с трехсторонней разгрузкой вместимостью 8 м3.

Еще один самосвал, МАЗ-65012J, создавался специально под нужды аграриев. В его основе двигатель китайской компании WeichaiPower, с которой МАЗ запустил сборочное производство моторов в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Зерновоз обладает боковой разгрузкой. Автомобиль получил облегченную конструкцию: при полной массе в 25 т зерновоз можно загрузить урожаем массой до 12,7 т. Это позволяет снизить удельную стоимость перевозок и повысить их эффективность, иными словами, совершать меньше рейсов и экономить топливо.

Минский автозавод представит на выставке и одну из самых популярных моделей техники – самосвал МАЗ-6501C9, допустимой общей массой 33,5 т с двигателем ЯМЗ-653.10 экологического класса Евро-5, мощностью 420 л.с., оборудованный 12-ступенчатой коробкой передач 12JS200TA. Самосвал оснащен платформой с трехсторонней разгрузкой. Хотя его создавали для перевозки сыпучих и строительных грузов, он прекрасно справляется с доставкой сельхозпродукции. Кабина - с обновленным интерьером, удобными сиденьями, и более информативной панелью приборов.

Еще один представитель самосвальной техники – МАЗ-555026 с колесной формулой 4×2 с двигателем WP7.300E51 экологического класса Евро-5, мощностью 292 л.с. и коробкой передач 9JS135TA. Самосвал оборудован сельхозплатформой с трехсторонней разгрузкой объемом 12.5 м3 грузоподъемностью 10 т.

Впервые Минский автомобильный завод представит автомобильное шасси МАЗ-631028-8525-081 с колесной формулой 6×2 с автоцистерной производства Гродненского механического завода АЦИП-14,5, предназначенной для перевозки пищевых жидкостей. На автомобиле установлен двигатель WP 12.430Е50 экологического класса Евро-5, мощностью 423 л.с., агрегатированный коробкой передач ZF 16S2520TO.

Еще одной новинкой выставки станет микроавтобус МАЗ-365022-343004, предназначенный для перевозки 7 пассажиров и грузов. Этот автомобиль, в отличие от своих предшественников, имеет технически допустимую массу 3.5 тонны, что позволяет управлять им водителю с категорией «В» и освобождает от оплаты за проезд по платным дорогам. Кузов автомобиля имеет антикоррозионную обработку. Микроавтобус МАЗ оснащен двигателем экологического класса Евро-5 мощностью 150л.с. В стандартную комплектацию входит ряд полезных опций: система «ЭРА ГЛОНАСС», кондиционер, круиз-контроль, корректор фар и задний парктроник, электростеклоподъемники и электропривод зеркал, мультимедийная система.

Работники сельскохозяйственной сферы часто сталкиваются с необходимостью проводить выездные совещания и встречи. Для этих целей наилучшим образом подходит мобильный офис МАЗ-673110, предназначенный для проведения переговоров. В нем собрано все необходимое для организации совещаний: удобная офисная мебель, оборудованное кухонное помещение и мультимедийное оснащение.

Представит Минский автомобильный завод на главной аграрной выставке и пассажирский автобус для пригородных маршрутов МАЗ 257030. Высокий клиренс и рессорная подвеска позволяют этому автобусу свободно передвигаться в сложных дорожных условиях и не бояться ни гравия, ни песка, ни луж, ни снежных переметов.

Пригородная версия оснащена прислонно-сдвижными дверями, которые обеспечивают лучшую защиту от проникновения пыли в салон. Получил 31-местный МАЗ 257030 и кондиционер. Двигатель на МАЗ 257030 – 168-сильный дизельный CumminsISF 3.8s 5168 с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, оснащенный системой нейтрализации выхлопных газов SCR и отвечающий нормам Евро-5. Объем топливного бака – 190 л. В систему выпуска отработавших газов встроен моторный тормоз с дистанционным управлением заслонкой и выключением подачи топлива. Моторный отсек облицован изнутри тепло-шумоизоляционными материалами. Коробка передач – механическая 6-ступенчатая FastGear 6J70T. Подвески на пригородном автобусе спереди и сзади – зависимые рессорные (задняя – с подрессорниками), с двумя телескопическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости, адаптированная к сельским дорогам. Сиденье водителя - на пневмоподвеске, ветровое стекло – травмобезопасное, трехслойное, безбликовое. Наружные боковые зеркала заднего вида - с обогревом. Предусмотрены противосолнечные шторки, верхний бокс для личных вещей, фонарь освещения рабочего места водителя. Рулевая колонка травмобезопасная, регулируется по углу наклона и высоте, с противоугонным устройством; рулевой механизм - интегрального типа с гидроусилителем. Тормозная система – пневматическая, с раздельным приводом тормозов передней оси и ведущего моста, с системами ABS и ASR. В базовую комплектацию автобуса входят: аудиосистема с автомагнитолой; автоматическая система пожаротушения; цифровой тахограф; звуковая сигнализация заднего хода; противотуманные фары, совмещенные с ходовыми огнями, система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.