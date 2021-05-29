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ЭКОНОМИКА РБ


УРОВЕНЬ ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ НА 41$/М2


18:03 31.05.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 24 по 31 мая 2021 года, вырос на 0,8% и равен на данный момент 1244 $/м2. Текущее значение индекса является самым высоким за последние 11 недель.

Как сообщает Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, снизилась на 0,8% и составила 1285 $/м2. В настоящее время уровень цен на «первичке» превышает средние цены на вторичном рынке на 41$/м2.

Средняя цена квадратного метра в Минске без учета влияния новостроек за неделю практически не изменилась (+0,1%) и составила $1323.

После трех недель небольшого снижения к концу месяца индекс цен на вторичном рынке столицы показал положительную динамику.

Количество выставленных на продажу объектов за неделю существенно сократилось — на 6%. Произошло это главным образом за счет Октябрьского и Фрунзенского районов, где количество объявлений снизилось за семь дней сразу на 10%. Также заметное снижение числа квартир в базе отмечалось в Ленинском районе — минус 6%.

Среди типов квартир наиболее ощутимым отток объектов был у 4-комнатных квартир (-7% за неделю) и у «однушек» (-6%).

Положительная динамика средних цен квадратного метра наблюдалась у всех типов квартир. Заметнее всего за последние семь дней подорожали 4-комнатные квартиры (+3%), а также «однушки» (+1%)

В районах города чаще прослеживался рост цен, однако в трех районах квартиры стали в среднем дешевле: Центральном (-1,8% за неделю), Заводском (-0,3%) и Октябрьском (-0,3%).
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