|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛГИСС РАССКАЖУТ О НОВЫХ ПОДХОДАХ К КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ В РЕСПУБЛИКЕ НА ВЫСТАВКЕ HORECA. RETAILTECH
17:41 31.05.2021
Специалисты БелГИСС примут участие в выставке производителей продукции и услуг для баров, ресторанов, гостиниц и ритейла HoReCa. RetailTech, которая пройдет с 8 по 10 июня 2021 г. в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, у всех, кто связан с индустрией гостеприимства, появится возможность на площадке форума обсудить перспективы развития данной сферы, обменяться опытом, идеями, авторскими разработками. Это также будет способствовать установлению новых контактов и расширению бизнес-потенциала.
В рамках выставочной экспозиции будут представлены направления деятельности БелГИСС как национального института по стандартизации, а также работ по маркировке пищевой продукции «Натуральный продукт», добровольной сертификации услуг гостиниц и других средств размещения, информационному обеспечению техническими регламентами, стандартами и другими документами.
10 июня специалисты БелГИСС проведут секционное заседание, в ходе которого расскажут о новых подходах к классификации гостиниц в Республике Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2021
Курсы в банках
на 31.05.2021
Конвертация в банках
на 31.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте