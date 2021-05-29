Специалисты БелГИСС примут участие в выставке производителей продукции и услуг для баров, ресторанов, гостиниц и ритейла HoReCa. RetailTech, которая пройдет с 8 по 10 июня 2021 г. в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, у всех, кто связан с индустрией гостеприимства, появится возможность на площадке форума обсудить перспективы развития данной сферы, обменяться опытом, идеями, авторскими разработками. Это также будет способствовать установлению новых контактов и расширению бизнес-потенциала.

В рамках выставочной экспозиции будут представлены направления деятельности БелГИСС как национального института по стандартизации, а также работ по маркировке пищевой продукции «Натуральный продукт», добровольной сертификации услуг гостиниц и других средств размещения, информационному обеспечению техническими регламентами, стандартами и другими документами.

10 июня специалисты БелГИСС проведут секционное заседание, в ходе которого расскажут о новых подходах к классификации гостиниц в Республике Беларусь.