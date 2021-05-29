Для формирования капитала на будущее ребенка около 60 тыс. жителей Беларуси воспользовались программами детского накопительного страхования в госпредприятии «Стравита».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в страховой организации, в топ-3 целей накопления входят: создание финансового резерва к определенному возрасту, покупка ценного подарка, подготовка к поступлению в учебное заведение или оплата обучения.

Согласно информации, 55% договоров накопительного страхования жизни в Стравите были открыты в отношении детей. В период с 2007 по 2021 год более 59 700 жителей Беларуси обращались к программам детского накопительного страхования от Стравиты. Из них 14 350 уже получили накопленные суммы. Белорусы на 24 % чаще используют накопительные программы страхования для детей, чем программы страхования жизни для себя.

По данным Стравиты, о долгосрочном материальном обеспечении детей задумываются преимущественно женщины, нежели мужчины – 73% и 27% соответственно. Представители обоих полов чаще заключают договора детского накопительного страхования, будучи в возрасте 28-37 лет.

Топ-3 возраста детей, при наступлении которого родители начинают накапливать: 6 лет, 3 года, 1 год.

При этом 45% родителей формируют капитал в течение 5 лет, 23% – 10 лет и более.

Ежемесячные взносы предпочитает 71% родителей.

По статистике Стравиты, 57% жителей Беларуси выбирают в качестве валюты накопления доллар США, 39% – белорусские рубли.

Размер среднего ежемесячного взноса составляет 48 белорусских рублей, максимальный – до 3265 рублей.

По данным Стравиты, 98% родителей включили в детскую программу страховой случай «вред здоровью». При наступлении страхового случая компания выплачивает, в зависимости от характера и тяжести травмы, от 3% до 25% от размера суммы, на которую застрахован ребенок. Средний размер одной выплаты – 239 белорусских рублей.

Средняя сумма, которую родители накапливают по программам детского страхования, – 3900 белорусских рублей, максимальная доходит до 600 тыс. рублей.

Доходность по детскому накопительному страхованию формируется из гарантированной части: 4% для договоров в белорусских рублях, 2% – в российских рублях, 1-2% – в долларах США (в зависимости от срока страхования); страхового бонуса: процент определяется ежемесячно и ежеквартально по итогам инвестиционной деятельности Стравиты.

Ставка совокупной доходности (гарантированная доходность плюс страховой бонус) за 2020 год в Стравите составила: в белорусских рублях – 10,43%, в российских рублях – 5,13%, в долларах США – 4,73%.

«Детское накопительное страхование жизни – это финансовый инструмент “два в одном”: накопление и страховая защита. Инструмент подходит родителям для создания стартового капитала на будущее ребенка и финансовой защиты в случае непредвиденных ситуаций (травм, ожогов и других). Чем дольше родители накапливают, тем меньше размер регулярных взносов. И тем легче семейному бюджету. Даже небольшие отложенные суммы, 10 % дохода ежемесячно, в долгосрочном периоде превращаются в капитал», – прокомментировал Сергей Андриевич, генеральный директор Государственного предприятия «Стравита».