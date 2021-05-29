Общая сумма закупок предприятий АПК в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) бирже за январь-апрель 2021 г. составила 364,4 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, самая востребованная группа товаров - шроты масличных культур. На них пришлось более 40% всего объема закупок сельхозпродукции, или 153,4 млн BYN. Темп роста составил 139%.

Второе место у кормовых добавок с суммой сделок 69 млн BYN. По сравнению с январем-апрелем 2020 г. их объем реализации вырос почти в 2 раза в стоимостном выражении и на 64% в натуральном.

На третьем месте сырое коровье молоко, которое с 2019 г. отечественные молокозаводы могут приобретать на биржевой площадке. Сумма сделок с этим товаром выросла на 17%, до 39,7 млн BYN, в то время как физические объемы прибавили 8%.

Повышенным спросом у белорусских сельхозорганизаций также пользовались растительные масла, мясная продукция и зерновые.