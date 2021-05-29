Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 мая 2021 года выросло до 394,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 394 тыс. 439 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 385 тыс. 382 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 449 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2851 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 632 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 11 тыс. 760 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 335 тыс. 432 теста.

Более 525.9 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 296.4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.