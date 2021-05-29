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ЭКОНОМИКА РБ
В МАГИСТРАТУРЕ БГУ БУДУТ ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО КИБЕРПРАВА
15:33 31.05.2021
Новая профилизация «Международное киберправо» (International Cyber Law) для иностранных обучающихся открыта в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, действовать она будет в рамках специальности «Юриспруденция» факультета международных отношений.
Образовательная программа предполагает междисциплинарность, межкафедральное взаимодействие и включает изучение международного публичного и частного права, права международной безопасности, технических механизмов защиты личных данных, правового регулирования и социальных сетей, а также особенностей международного гуманитарного права в условиях киберпространства.
Нововведения обусловлены совершенствованием программ подготовки специалистов II ступени высшего образования, развитием информационных технологий и оперативным реагированием на потребности рынка труда.
Обучение будет вестись на английском языке.
Данная профилизация стала второй междисциплинарной образовательной программой магистратуры на английском языке, которая реализуется на ФМО. В феврале 2021 года был осуществлен набор по профилизации «Международная торговля (экономика, политика, право)» в рамках специальности «Мировая экономика», на которой в настоящее время обучается 47 иностранных граждан.
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