Новая профилизация «Международное киберправо» (International Cyber Law) для иностранных обучающихся открыта в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, действовать она будет в рамках специальности «Юриспруденция» факультета международных отношений.

Образовательная программа предполагает междисциплинарность, межкафедральное взаимодействие и включает изучение международного публичного и частного права, права международной безопасности, технических механизмов защиты личных данных, правового регулирования и социальных сетей, а также особенностей международного гуманитарного права в условиях киберпространства.

Нововведения обусловлены совершенствованием программ подготовки специалистов II ступени высшего образования, развитием информационных технологий и оперативным реагированием на потребности рынка труда.

Обучение будет вестись на английском языке.

Данная профилизация стала второй междисциплинарной образовательной программой магистратуры на английском языке, которая реализуется на ФМО. В феврале 2021 года был осуществлен набор по профилизации «Международная торговля (экономика, политика, право)» в рамках специальности «Мировая экономика», на которой в настоящее время обучается 47 иностранных граждан.