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ЭКОНОМИКА РБ


НА ОДНО ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО В МИНСКЕ В I КВАРТАЛЕ ПРИХОДИЛОСЬ BR1855,4 В МЕСЯЦ


15:06 31.05.2021

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Минске в I квартале 2021 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1855,4 в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1806,4 в месяц, из которых Br1328,9 (73,6%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,5%, на покупку непродовольственных товаров – 30,5%, на оплату услуг – 25,5%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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