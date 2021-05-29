С 1 по 31 мая 2021 года услугами Детской железной дороги имени К.С. Заслонова воспользовались 6427 пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, за минувшие выходные 29-30 мая 2021 года перевезено 1567 пассажиров.

Стоимость проезда составляет 5 белорусских рублей. Билеты можно приобрести как в кассе на вокзале станции Заслоново, так и через интернет-сервис по продаже билетов ByCard.

Напомним, в летнем сезоне 2021 года (июнь-август) поезд будет курсировать по средам, четвергам и пятницам, с 11:00 до 14:1, и делать 6 рейсов (в 11:00, 11:38, 12:18, 12:57, 13:35, 14:14), а по субботам и воскресеньям – с 11:00 до 16:47 и делать 10 рейсов (в 11:00, 11:38, 12:18, 12:57, 13:35, 14:14, 14:52, 15:31, 16:09, 16:47). Он провезет пассажиров по традиционному маршруту от станции Заслоново до станции Сосновый Бор и обратно.

В сентябре совершить путешествие на «Столичном экспрессе» можно будет по субботам и воскресеньям с 11:00 до 16:47. Поезд будет делать 6 рейсов (в 11:00, 11:38, 12:18, 12:57, 13:35, 14:14, 14:52, 15:31, 16:09, 16:47).