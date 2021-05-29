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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 20 РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА XXVII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ТИБО-2021»


14:21 31.05.2021

МИНСК, 31 мая /ЭКОПРЕСС/. Около 20 разработок БГУ представят на XXVII Международной выставке «ТИБО-2021», которая пройдет 1-4 июня 2021 года в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ вошел макет первого университетского спутника BSUSat-1, программно-аппаратные платформы, позволяющие дистанционно снять показания с различных видов счетчиков, расходомеров и регистраторов. Также будут представлены многофункциональные «умные окна». Изобретение представляет собой жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных изменяются в матовые и наоборот. «Умные окна» можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное.

Среди разработок БГУ представлена многофункциональная веб-платформа для обучения программированию и теории алгоритмов. Она позволяет проводить в сети практические занятия, конкурсы, олимпиады, тестирования в учреждениях образования в области программирования.

Посетители выставки смогут ознакомиться с комплексом специализированных программ для контроля уровня деформации поверхности и расчета устойчивости подземных сооружений. Он предназначен для проектировщиков, геологов и других специалистов в области горнодобывающей промышленности.

Также запланирована презентация инновационного проекта «Цифровой факультет», реализуемого на базе факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.

Международная выставка «ТИБО» – это площадка для обмена передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов в различные сферы экономики, бизнеса и жизни современного общества.
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