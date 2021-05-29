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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛ 0,75 МЛРД РУБЛЕЙ


13:42 31.05.2021

Дефицит республиканского бюджета за январь-апрель 2021 года составил 0,75 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2021 года сложились в сумме 19,9 млрд рублей, или 36,7% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 5,2 млрд рублей, или 37,9% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,6 млрд рублей, или 48,8%. Акцизы поступили в сумме 1,1 млрд рублей, или 34,3%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,8 млрд. рублей, или 43,6% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 9,0 млрд рублей, или 38,1% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 6,4 млрд рублей, или 33,4% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 мая 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 213,1 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2021 года составили 19,5 млрд рублей, или 32,5% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 4,7 млрд рублей (35,2%), на финансирование национальной экономики – 1,9 млрд рублей (30,3%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,5 млрд рублей (33,3%).

Расходы республиканского бюджета составили 9,75 млрд рублей, или 32,9% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 6,3 млрд рублей, или 33,5% утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2021 года сложился в сумме 0,4 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.
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