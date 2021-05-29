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ЭКОНОМИКА РБ
НА КОБРИНСКОМ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ
13:06 31.05.2021
На Кобринском маслодельно-сыродельном заводе обсудили проблемные вопросы кондитерской отрасли.
Во встрече принял участие заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц, а также сотрудники предприятий СОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак», ОАО «Красный пищевик» и ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», на повестке дня обсудили важные, проблемные и в то же время актуальные вопросы как разработка и внедрение инновационной продукции, использование сухого мороженого и творожно-белкового продукта для производства кондитерских изделий, использование клюквы вяленной и ягодных подварок отечественного производства для производства кондитерских изделий, возможность участвовать в совместных выставках.
Также говорили о необходимости разработки нетрадиционного продукта для эффекта выделения на кондитерском рынке, отсутствии у белорусских производителей молочного сырья - сухого йогурта, творога, концентрата сывороточного белка, об отсутствии в республике производителей карамелизированного сухого молока, наличии у молочных предприятий сертификатов имеющих разрешение на экспорт ЕС переработанной молочной продукции, о существующих проблемах по приобретению сыра для производства печенья сдобного «К полднику».
Решение таких важных для белорусских предприятий задач может произойти только при участии всех заинтересованных.
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