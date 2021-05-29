Государственный долг Беларуси на 1 мая 2021 года составил 58,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,3 млрд рублей, или на 0,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний госдолг по состоянию на 1 мая 2021 года составил $18,1 млрд, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,5%.

В январе-апреле 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $183,0 млн: $123,2 млн – правительства Российской Федерации; $49,6 млн – МБРР; $8,3 млн – Экспортно-импортного банка Китая; $1,9 млн – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-апреле 2021 года составило $637,9 млн: $272,7 млн – правительства и банков Российской Федерации; $189,9 млн – Экспортно-импортного банка Китая; $112,1 млн – ЕФСР; $59,3 млн – МБРР; $3,2 млн – ЕБРР и СИБ; $0,7 млн – Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2021 года составил 11,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 18,2%.

В январе-апреле 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $726,7 млн и 137,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $3,0 млн долларов США и 92,2 млн рублей.