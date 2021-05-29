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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДСТВО БЖД 4 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»


12:09 31.05.2021

4 июня 2021 года первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Дулуб проведет «прямую телефонную линию» по вопросам организации пассажирских перевозок и расписанию движения поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы можно будет с 14:00 до 15:00 по телефону +375 (17) 225-24-24.
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