|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛЕННОСТЬ ИП В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,7%
11:02 31.05.2021
На 1 мая 2021 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 45 275 индивидуальных предпринимателей и по сравнению с 1 января 2021 года их численность увеличилась на 765, или на 1,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за январь-апрель 2021 года такими плательщиками уплачено в бюджет 46,2 млн рублей налогов и других платежей, что на 3,3 млн рублей, или на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года в текущих ценах.
Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составила 3,1%.
Основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, ими уплачено в бюджет 34,8 млн рублей, или 2,3%. От плательщиков единого налога поступило 5,5 млн рублей, или 0,4%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2021
Курсы в банках
на 31.05.2021
Конвертация в банках
на 31.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте