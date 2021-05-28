На 1 мая 2021 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 45 275 индивидуальных предпринимателей и по сравнению с 1 января 2021 года их численность увеличилась на 765, или на 1,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за январь-апрель 2021 года такими плательщиками уплачено в бюджет 46,2 млн рублей налогов и других платежей, что на 3,3 млн рублей, или на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года в текущих ценах.

Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составила 3,1%.

Основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, ими уплачено в бюджет 34,8 млн рублей, или 2,3%. От плательщиков единого налога поступило 5,5 млн рублей, или 0,4%.