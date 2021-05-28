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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НА ОДНО ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО В I КВАРТАЛЕ ПРИХОДИЛОСЬ BR1470,4 В МЕСЯЦ


10:40 31.05.2021

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в I квартале 2021 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1470,4 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – Br1538,3 в месяц, в сельских населенных пунктах – Br1248,3 в месяц.

Как сообщает Национальный статкомитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1400,1 в месяц, из которых Br1049,2 (74,9%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,9%, на покупку непродовольственных товаров – 31,5%, на оплату услуг – 23,9%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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