Более 40 организаций НАН Беларуси примут участие в 31-й Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2021».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, всего ученые и специалисты Академии наук продемонстрируют свыше 150 инновационных разработок и технологий.

В этом году экспозиция пройдет под девизом «Наука для жизни. Технологии для людей». Она развернется на более чем 750 кв. м открытой и более чем 250 кв. м закрытой выставочной площади. Экспозиция включает тематические блоки: «Биотехнологии для сельского хозяйства», «Цифровое земледелие», «Технологии и оборудование для животноводства», «Продовольственная безопасность».

На «БЕЛАГРО-2021» будет представлен целый ряд последних разработок ученых.

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» совместно с ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси» продемонстрируют автоматическую управляемую навесную системы (АУНС) для отслеживания защитной зоны культурных растений при междурядной обработке сахарной свеклы. Разработанная система технического зрения с целью повышения качества междурядной обработки способна на основе использования технологии искусственных нейронных сетей глубокого обучения чётко определять листья сахарной свеклы, а специально разработанный алгоритм выявления центра междурядья направлять подвижную часть культиватора в требуемую сторону для нивелирования неточности хода трактора. Ещё одна новинка от РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» – программно-аппаратный комплекс системы идентификации и контроля физиологического состояния животных. Специальное устройство крепится на ошейник животного. Информация передаётся на головное устройство. Радиус действия – до 1 км. Весит такой передатчик 150 граммов, что совершенно незаметно для животного. Комплекс предназначен для обеспечения централизованного компьютерного учета и систематизации параметров, контроля над физиологическими показателями каждого животного в стаде, группировки их по различным показателям, отслеживания динамики влияния факторов и мероприятий.

В РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» создана Голштинская порода молочного скота отечественной селекции. Обладая выдающимися продуктивными качествами, животные Голштинской породы отечественной селекции специализированного молочного типа отличаются рядом специфических хозяйственных и биологических характеристик. Так, например, на каждые 100 кг живого веса они способны давать 1500 кг молока.

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» продемонстрирует в рамках выставки семена новых сортов основных сельскохозяйственных культур, созданных учеными – аграриями на базе центра. В этом году представлены 11 сортов озимых и яровых зерновых культур, а также один сорт озимого рапса, допущенные к использованию в Республике Беларусь с 2021 года. Новые сорта ярового ячменя (Колдун, Дева, Корнет), озимой ржи Камея 16, озимого тритикале Атлет 17, Гродно, ярового тритикале Новое, яровой пшеницы Вена, Весточка 17, озимой пшеницы Велена обладают потенциальной урожайностью до 120 ц/га, характеризуются высоким качеством зерна, устойчивостью к полеганию, болезням, толерантностью к абиотическим стрессовым факторам.

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» только за минувший год разработал 10 новых сортов и гибридов: 3 сорта картофеля (Десятка, Баярскi, Сапфир); новые сорта черешни –Беліца, малины ремонтантной –Вераснёвая, персика –Лойко; гибриды капусты белокочанной – Сансара, лука репчатого –Тутэйшы; томата – Зубренок; огурца –Пачастунак. В 2020 году в Государственный реестр сортов включено 11 сортов: 2 – картофеля (Рубин, Карсан), 2 – яблони пурпурной (Верас, Карунак - декоративные), 2 –груши (Вилия, Купала), 1 – сливы домашней (Волат), 1 – алычи (Ветразь-2), 1 –вишни (Несвижская), 1 – черешни (Минчанка), 1 – боярышника (Сваяк). Также разработаны дополнения в технологические регламенты возделывания: яблони, сливы домашней и черешни; раздел в рекомендации по внесению комплексных удобрений при выращивании картофеля; технология хранения продовольственного картофеля с использованием оборудования пятого технологического уклада.

Научно-технологический парк «БелБиоград» представит на выставке «БЕЛАГРО-2021» новое органическое удобрение для всех видов сельскохозяйственных культур (жидкий концентрат), который предназначен для повышения урожайности и восстановления плодородия земель. Урожайность, в зависимости от культуры дает прирост от 10 до 20% с 1 га.

ГНУ «Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси», который уже многие годы сотрудничает с сельхозпредприятиями страны, продемонстрирует на выставке «БЕЛАГРО-2021» среди прочих новинок комплексный микробный препарат БИОПРОДУКТИН для улучшения фитосанитарного состояния посевов, увеличения продуктивности зерновых культур, повышения биологической активности почвы. Действие бактерий, входящих в состав препарата, не только направлено на улучшение фитосанитарного состояния посевов зерновых, ускорение процессов минерализации растительных остатков, восстановление почвенных микробоценозов, улучшение фосфорного и азотного питания растений, но и позволяет снизить кратность обработок фунгицидами, уменьшить дозы используемых минеральных удобрений, увеличить продуктивность зерновых культур на 10%. Еще одна новинка – микробный препарат БИОКИТ для очистки водных растворов от ксилола и толуола. Эффективность очистки водных растворов от ксилола составляет 75-99%, толуола – 80-100% в зависимости от концентрации токсикантов. Степень очистки многокомпонентных стоков, содержащих ксилол, толуол и сопутствующие вещества, составляет 80-95%. Применение микробного препарата в абсорбционно-биохимических установках позволяет снизить материальные затраты, а также снизить риск профессиональных заболеваний сотрудников, задействованных на вредном производстве и предотвратить экологический ущерб от выбросов в атмосферный воздух высокотоксичных соединений.

ГП «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси» представит многоярусную облучательную фитоустановку стеллажного типа, которая разработана с целью управления световым периодом путем удлинения естественного светового дня при помощи искусственного освещения (фотопериодическое освещение), а также для полной замены дневного света искусственным освещением (выращивание без дневного света).

31-й Международная специализированная выставка «БЕЛАГРО-2021» пройдет на новой площадке в выставочном центре Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень» в рамках Белорусской агропромышленной Недели с 1 по 5 июня 2021 года. Участие в выставке примут более 410 компаний, которые представят сельскохозяйственную продукцию, оборудование и технику из 16 стран мира.