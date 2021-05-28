ОАО «Крановый завод» в январе-апреле 2021 года поставило «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГУ» семь мостовых кранов грузоподъёмностью от 10 до 32 тонн с пролетами от 16,5 до 34 метров, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия.

Замена кранов позволяет повысить уровень автоматизации и производительности, увеличить межремонтное время, повысить безопасность труда, снизить энергопотребление.

ОАО «Крановый завод» - дочернее предприятие холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и основной поставщик грузоподъемного оборудования для ОАО «БЕЛАЗ» в рамках технической модернизации, проводимой на предприятии.