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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРАНОВЫЙ ЗАВОД» ПОСТАВИЛО НА БЕЛАЗ СЕМЬ МОСТОВЫХ КРАНОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ОТ 10 ДО 32 ТОНН
09:38 31.05.2021
ОАО «Крановый завод» в январе-апреле 2021 года поставило «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГУ» семь мостовых кранов грузоподъёмностью от 10 до 32 тонн с пролетами от 16,5 до 34 метров, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия.
Замена кранов позволяет повысить уровень автоматизации и производительности, увеличить межремонтное время, повысить безопасность труда, снизить энергопотребление.
ОАО «Крановый завод» - дочернее предприятие холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и основной поставщик грузоподъемного оборудования для ОАО «БЕЛАЗ» в рамках технической модернизации, проводимой на предприятии.
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