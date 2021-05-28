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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ СОСТОИТСЯ XXVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ «ТИБО-2021»
09:17 31.05.2021
С 1 по 4 июня 2021 года в Минске пройдет XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2021» при участии представителей государства, бизнеса, профессионального и научного сообщества, международных экспертов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в рамках ТИБО состоиртся III Евразийский цифровой форум, посвященный цифровизации и созданию единого цифрового рынка Евразии.
На стенде РУП «Издательство «Белбланковыд» будет демонстрироваться государственная информационная система маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, в том числе система маркировки ювелирных изделий средствами идентификации. Можно будет ознакомиться с возможностью отражения в ней движения ювелирных изделий на всех этапах их оборота, а также увидеть замаркированные изделия.
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