С 1 по 4 июня 2021 года в Минске пройдет XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2021» при участии представителей государства, бизнеса, профессионального и научного сообщества, международных экспертов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в рамках ТИБО состоиртся III Евразийский цифровой форум, посвященный цифровизации и созданию единого цифрового рынка Евразии.

На стенде РУП «Издательство «Белбланковыд» будет демонстрироваться государственная информационная система маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, в том числе система маркировки ювелирных изделий средствами идентификации. Можно будет ознакомиться с возможностью отражения в ней движения ювелирных изделий на всех этапах их оборота, а также увидеть замаркированные изделия.