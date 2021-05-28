Все больше продавцов спешат расстаться со своим имуществом и предложение объектов на рынке загородной недвижимости от месяца к месяцу продолжает показывать новый максимум. Тем не менее существенных изменений в уровне цен не происходит, пишет Realt.by.

Согласно информации, предложение на рынке загородной недвижимости продолжает расти. В апреле по сравнению с мартом количество выставленных на продажу объектов увеличилось на 2% и впервые за всю историю наблюдений превысило 8 тысяч. С учетом опыта прошлых лет можно сказать, что в ближайшие месяцы рынок продолжит пополняться новыми объектами.

В большей степени выросло предложение старых домов (построенных до 2010 года), которых за месяц стало больше сразу на 8%, а также участков — плюс 3%. Число современных домов, напротив, за месяц сократилось на 4%.

Основной рост числа новых объектов наблюдался на Раковском, Молодечненском и Могилевском направлениях — плюс 4% на всех трех. Сократилось предложение объектов по сравнению с мартом только на Слуцком направлении — минус 2%.

Спрос на загородную недвижимость сезонно восстанавливается. В Минском районе число сделок выросло по сравнению с мартом на 19%, в близлежащих районах даже больше — на 23%. Нынешний уровень спроса на 10−15% ниже, чем средний для середины весны.

В апреле только современные дома с годом постройки от 2010 года демонстрировали рост цен — в среднем на 2% по сравнению с мартом. Участки в цене практически не изменились, а вот остальные объекты стали дешевле: дачи и «недострои» — на 1%, старые дома — на 0,4%.

Дорожали объекты в основном в пределах 10-км зоны вокруг столицы, и чем дальше от Минска, тем сильнее за месяц цены снизились. В пределах 10−25 км — на 1%, в пределах 25−50 км — на 2%.

Что касается Минска, то число объявлений о продаже домов в черте города также выросло (+1,5%) и достигло своих пиковых значений за последние 10 лет. Однако цена на них за отчетный месяц практически не изменилась — стоил квадратный метр в апреле в среднем $1124.