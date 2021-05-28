На организацию и проведение летней детской оздоровительной кампании Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения из бюджета выделено более Br46,5 млн, в том числе около Br600 тыс. - на подготовку загородных лагерей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра Геннадий Болбатовский.

По его словам, прогнозируемая стоимость путевки в «круглосуточный» 18-дневный лагерь составит 520 рублей, а размер ее удешевления за счет средств бюджета – 215 рублей, или 41% от стоимости. Прогнозируемая стоимость путевки в «дневной» 18-дневный лагерь составит 127 рублей, а размер ее удешевления – 89 рублей, или 70% от стоимости.

Планируется, что этим летом на оздоровление детей в Беларуси будут принимать 5,6 тыс. лагерей, из них 1,4 тыс. – «круглосуточных».