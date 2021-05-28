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ЭКОНОМИКА РБ
В ПОЛОЦКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ
16:18 28.05.2021
Национальный центр интеллектуальной собственности и Полоцкий государственный университет подписали сегодня соглашение о создании на базе ПГУ Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в Беларуси уже функционируют двенадцать ЦПТИ: по одному в Республиканской научно-технической библиотеке, ее областных филиалах, в Белорусском государственном университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Витебском государственном медицинском университете, Полесском государственном университете, в индустриальном парке «Великий камень» и НЦИС.
Сегодня в Новополоцке проходит Международная научно-практическая конференция «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики». Белорусские и иностранные эксперты, специалисты в сфере интеллектуальной собственности, а также представители органов государственного управления обсуждают вопросы развития интеллектуальной собственности в условиях цифровизации экономики, защиты авторских прав в сети Интернет, правовые аспекты создания и использования интеллектуальных прав в виртуальной реальности.
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