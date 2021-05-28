Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 мая 2021 года выросло до 391,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 391 тыс. 637 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 382 тыс. 167 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1490 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерл 2821 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1434 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 543 теста. Всего в стране проведено 6 млн 286 тыс. 097 тестов.