По итогам работы за 2020 год налоговая нагрузка на организации Брестской области в части платежей, контролируемых налоговыми органами, с учетом возмещений НДС из бюджета составила 1,9% к выручке от реализации товаров (работ, услуг).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, по организациям – субъектам малого предпринимательства налоговая нагрузка сложилась на уровне 2,7%, субъектам среднего предпринимательства – 2,0%.

В структуре налоговой нагрузки к выручке преобладает налог на прибыль (удельный вес в выручке – 0,6%), акцизы (0,4%), НДС (0,3%), налог на недвижимость (0,3%), УСН (0,1%), земельный налог (0,1%).

По отдельным видам экономической деятельности налоговая нагрузка сложилась следующим образом: оптовая и розничная торговля – 2,5%, услуги по временному проживанию и питанию – 2,5%, здравоохранение и социальные услуги – 4,0%, образование – 3,6%, строительство – 5,5%, оказания транспортных, почтовых и курьерских услуг – 1,6%, обрабатывающая промышленность – 0,4%.

Налоговая нагрузка рассчитывается как отношение к выручке уплаченных в бюджет платежей, контролируемых налоговыми органами.