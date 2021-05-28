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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА ОРГАНИЗАЦИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛА 1,9%
15:07 28.05.2021
По итогам работы за 2020 год налоговая нагрузка на организации Брестской области в части платежей, контролируемых налоговыми органами, с учетом возмещений НДС из бюджета составила 1,9% к выручке от реализации товаров (работ, услуг).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, по организациям – субъектам малого предпринимательства налоговая нагрузка сложилась на уровне 2,7%, субъектам среднего предпринимательства – 2,0%.
В структуре налоговой нагрузки к выручке преобладает налог на прибыль (удельный вес в выручке – 0,6%), акцизы (0,4%), НДС (0,3%), налог на недвижимость (0,3%), УСН (0,1%), земельный налог (0,1%).
По отдельным видам экономической деятельности налоговая нагрузка сложилась следующим образом: оптовая и розничная торговля – 2,5%, услуги по временному проживанию и питанию – 2,5%, здравоохранение и социальные услуги – 4,0%, образование – 3,6%, строительство – 5,5%, оказания транспортных, почтовых и курьерских услуг – 1,6%, обрабатывающая промышленность – 0,4%.
Налоговая нагрузка рассчитывается как отношение к выручке уплаченных в бюджет платежей, контролируемых налоговыми органами.
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