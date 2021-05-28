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ЭКОНОМИКА РБ
В ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ
14:22 28.05.2021
Новый объект – «Реконструкция склада огнеупорных материалов с установкой фасовочной машины в транспортно-упаковочном цеху» - открыли 27 мая 2021 года в ОАО «Кричевцементношифер, сообщает сайт Могилевского облисполкома.
Генеральный директор ОАО «Кричевцементношифер» Владимир Корчевский подчеркнул, что это не последний объект, который вводится с целью модернизации производства.
В апреле нынешнего года ОАО «Кричевцементношифер» первое в холдинге «Белорусская цементная компания» преодолело 10-миллионный рубеж по выпуску цемента сухим способом.
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