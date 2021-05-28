ЭКОНОМИКА РБ

ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 502,5 МЛН РУБЛЕЙ

13:05 28.05.2021 На 1 мая 2021 года на налоговом учете Витебской области состояло 2725 организаций государственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 502,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, по сравнению с 1 мая 2021 года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 49 плательщиков. При этом поступления в действующих ценах возросли на 62,0 млн рублей, или на 14,1%. Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 70,5%.