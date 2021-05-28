31 мая на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится трансляция семинара «Правовые аспекты применения запрета злоупотребления правом в отдельных видах гражданских правоотношений».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, осуществление права может происходить только путем совершения правомерных действий на основе принципов свободы, юридического равенства, неприкосновенности, добросовестности, разумности и справедливости.

Если же такие действия совершаются исключительно с намерением причинить вред другому лицу, злоупотребление права в иных формах позволяет суду отказать в иске о защите данного права.

На семинаре рассмотрят проблемные вопросы применения правовых аспектов института злоупотребления правом при рассмотрении экономическими судами споров о: взыскании процентов за пользование коммерческим займом, о признании сделок недействительными; расторжении и заключении договоров, вытекающих из корпоративных и иных отношений.

Спикер семинара – судья судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Андрей Плотников.

Эксперту можно задать вопросы по теме, направив на электронную почту , до 11.00 31 мая.

Ответы будут озвучены в прямом эфире.