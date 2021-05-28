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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТМЕНИЛА РЕЙСЫ В ТАЛЛИНН
12:06 28.05.2021
Авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллинн с 28 мая до 28 августа.
«Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии», - говорится в сообщении национального авиаперевозчика.
Авиакомпания обращает внимание, что в течение 12 месяцев с момента покупки билета или полета по одному направлению транзитного маршрута можно изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств.
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