ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТМЕНИЛА РЕЙСЫ В ТАЛЛИНН

12:06 28.05.2021 Авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллинн с 28 мая до 28 августа. «Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии», - говорится в сообщении национального авиаперевозчика. Авиакомпания обращает внимание, что в течение 12 месяцев с момента покупки билета или полета по одному направлению транзитного маршрута можно изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств.