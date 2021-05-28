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ЭКОНОМИКА РБ


В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «БЕЛАГРО-2021» 2 ИЮНЯ СОСТОЯТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И СЕМИНАР


11:57 28.05.2021

В рамках Белорусской агропромышленной недели и 31-й международной специализированной выставки «Белагро-2021» 2 июня 2021 г. состоится конференция по вопросам семеноводства кукурузы в условиях Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в конференции примут участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Республиканского объединения «Белсемена», РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», РНДУП «Полесский институт растениеводства», ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений», ООО НПКФ «Селекта», СООО «Белросагросервис»; руководители кукурузокалибровочных заводов республики: ГП «Брест-травы» и КСУП «Экспериментальная база «Криничная».

В этот же день в рамках выставки пройдет семинар «Возможности и перспективы органического сельского хозяйства в Беларуси»
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