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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» СОСТОИТСЯ В БГУ
11:31 28.05.2021
Презентация магистерской программы «Инновационный менеджмент» состоится 3 июня в Институте бизнеса БГУ в онлайн-формате (начало в 18.30).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приглашаются специалисты с высшим образованием. Для участия необходимо пройти регистрацию. Каждому участнику на электронный адрес будет выслана ссылка для подключения к онлайн-презентации.
Абитуриенты узнают о программе, ее преимуществах, отличиях инновационного менеджмента от традиционного, внедрении альтернативных методов управления компаниями. Проведет встречу и ответит на все вопросы преподаватель Института бизнеса Наталья Дармель.
Кроме того, выпускники магистратуры расскажут о своем опыте обучения.
Документы на обучение принимаются с 1 июня по 21 августа. Подробнее об условиях поступления, вступительных испытаниях можно узнать здесь.
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