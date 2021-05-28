Презентация магистерской программы «Инновационный менеджмент» состоится 3 июня в Институте бизнеса БГУ в онлайн-формате (начало в 18.30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приглашаются специалисты с высшим образованием. Для участия необходимо пройти регистрацию. Каждому участнику на электронный адрес будет выслана ссылка для подключения к онлайн-презентации.

Абитуриенты узнают о программе, ее преимуществах, отличиях инновационного менеджмента от традиционного, внедрении альтернативных методов управления компаниями. Проведет встречу и ответит на все вопросы преподаватель Института бизнеса Наталья Дармель.

Кроме того, выпускники магистратуры расскажут о своем опыте обучения.

Документы на обучение принимаются с 1 июня по 21 августа. Подробнее об условиях поступления, вступительных испытаниях можно узнать здесь.