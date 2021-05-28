В Беларуси заявки на конкурс среди молодежи на лучшую работу в сфере интеллектуальной собственности 2020-2021 учебного года принимаются до 15 июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, конкурс проводится по номинациям «Лучшая магистерская диссертация в сфере интеллектуальной собственности», «Лучшая дипломная работа в сфере интеллектуальной собственности», «Лучшая курсовая работа в сфере интеллектуальной собственности», «Лучшая статья в сфере интеллектуальной собственности».

Подробнее о подаче заявки и самом конкурсе можно узнать здесь.