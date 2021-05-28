РУП «Белкартография» выпустило новый атлас для детей «Моя Беларусь», приуроченный к Международному дню защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, с помощью атласа маленькие граждане страны смогут получить базовые знания по географии и истории, узнать об архитектурном и культурном наследии, народных промыслах и ремеслах, геральдике, знаменитых уроженцах нашего края.

Атлас ознакомит юных читателей с животным и растительным миром Беларуси, в том числе и с редкими, вымирающими видами, занесенными в Красную книгу Республики Беларусь. Кроме того, можно будет узнать, какими полезными ископаемыми богата наша страна, какую продукцию производят промышленные и сельскохозяйственные предприятия Беларуси.

Также всем шести областям страны и Минску посвящены отдельные развороты, содержащие более подробную справочную и наглядную информацию о регионе.