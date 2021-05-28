125,5 тысячи человек занято в сфере малого и среднего предпринимательства в Могилевской области.

Как сообщили в комитете экономики Могилевского облисполкома, это составляет 28,9% от средней численности работников.

В настоящее время в области работает 33,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 7,4 тысяч микро-, малых и средних организаций и 26 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Создаются новые малые организации, регистрируются новые индивидуальные предприниматели. Так, в 2020 году в области зарегистрировано 506 коммерческих организаций и 3078 индивидуальных предпринимателей, за 4 месяца текущего года – 197 организаций и 1183 предпринимателя.

Сегодня в регионе бизнесу принадлежит порядка 35% выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) и экспорта товаров, около четверти валовой добавленной стоимости и промышленного производства. В 2020 году субъектами малого и среднего предпринимательства сформировано 38,9% поступлений в консолидированный бюджет (в 2019 году – 36,9%).