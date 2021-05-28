В международный День защиты детей, 1 июня, в Минске состоятся бесплатные консультации по совершению нотариальных действий в сфере брачно-семейных отношений и защиты прав детей.

Как сообщает Национальный правовой интернет портал, в этот день можно обратиться за правовой помощью в рамках указанной тематики к нотариусам:

нотариальной конторы № 3 Московского района Минска;

Инне Амбражевич и Елене Сеножатской в офисе Белорусского детского фонда (с 10:00 до 13:00);

Ольге Хроленко и Инне Новиковой – в формате дистанционного консультирования с 10:00 до 13:00 по телефонам 8 (044) 554 42 70 и 8 (017) 351 04 90 (в рамках акции главного управления юстиции Мингорисполкома «День бесплатного консультирования семей, воспитывающих несовершеннолетних детей»).