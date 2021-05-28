ЭКОНОМИКА РБ

В СЭЗ «МИНСК» ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

09:35 28.05.2021 В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован 4-й в 2021 году резидент – ООО «Семь холмов логистика бел». Как сообщает сайт СЭЗ «Минск», на территории СЭЗ будет реализован проект по строительству и обслуживанию производственно-логистического комплекса. Многофункциональный производственно-складской комплекс будет отличать высокая степень механизации и автоматизации, где доля ручного труда будет минимальна. Инвестиции в проект составят порядка $10 млн.