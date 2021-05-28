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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «БОБРУЙСКАГРОМАШ» ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2021»
09:22 28.05.2021
Холдинг «Бобруйскагромаш» представит новую технику на Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2021», которая пройдет 1-5 июня 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке будет демонстрироваться новинка - оцинкованная машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-6-2, предназначенная для самозагрузки удобрений с глубины до 6 метров, транспортировки и поверхностного распределения органической массы.
Уникальность машины заключается в том, что она имеет как внутреннее, так и внешнее цинковое покрытие, что в разы повышает ее эксплуатационные характеристики при работе с агрессивными жидкостями.
Универсальная машина МЖТ-6-2 грузоподъемностью 6 т может заполняться не только жидкими органическими удобрениями, но и технической водой.
Наполнение и разгрузка происходит за счет работы вакуумной установки, при этом все этапы процесса контролируются оператором из кабины трактора.
Высокопроизводительный итальянский вакуумный насос МЕС 4000 сокращает время самозагрузки до 7 минут.
Ширина внесения удобрений от 6 до 12 м. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
Что касается другой техники холдинга «Бобруйскагромаш», то посетители смогут ознакомиться с широким ее ассортиментом: машинами для внесения удобрений, заготовки и хранения кормов, обработки почвы, прицепами и т.д.
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