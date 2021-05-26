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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭНЕРГО ПРОКОММЕНТИРОВАЛО РЕШЕНИЕ УКРАИНЫ ЗАПРЕТИТЬ ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ БЕЛАРУСИ
11:39 27.05.2021
Минэнерго прокомментировало решение Украины запретить импорт электроэнергии из Беларуси.
В частности, ведомство отмечает, что объемы поставок белорусской электроэнергии в Украину до принятия решения о запрете ее импорта Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, были незначительными.
«Поэтому принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны», - говорится в комментарии.
Ведомство напоминает, что запрет на поставку электроэнергии из Беларуси в Украину действовал и ранее – с апреля по декабрь 2020 года. После его окончания коммерческие перетоки электроэнергии возобновились и во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Беларуси с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы. Наша страна оказывала такую помощь и предоставляла необходимый резерв мощности.
«Громкие заявления о намерении Украины прекратить импорт белорусской электроэнергии ранее звучали неоднократно. Вопрос в том, не столкнутся ли наши украинские партнеры сами с последствиями от введенного запрета. Позиция белорусской стороны остается неизменной: мы нацелены на конструктивное взаимодействие, и, если это потребуется, готовы организовать поставки электроэнергии в Украину», - говорится в сообщении Минэнерго Беларуси.
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