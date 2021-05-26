Завершился этап испытаний карьерного самосвала БЕЛАЗ 7513-С грузоподъемностью 136 тонн с газодизельным двигателем на базе Cummins KTA50-C.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба ОАО «БЕЛАЗ», в ближайшее время начнется серийная сборка таких самосвалов на конвейере.

Планируется, что газодизельной системой также будут оснащены карьерные самосвалы грузоподъемностью 220 тонн.

Серийное производство карьерных самосвалов на газодизельном топливе стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между представителями компании БЕЛАЗ, КомАП Системс (представитель компании ComUp, Чехия, в России), ТехноЭко (Россия) и КАМСС (официальный партнер Cummins в России). 25 мая представители компаний с официальным визитом посетили БЕЛАЗ.

Достигнута договоренность о комплексных поставках необходимого оборудования для выпуска карьерных самосвалов по технологии «дуал-фьюел».