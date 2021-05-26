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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТМЕНИЛА РЕЙСЫ В ФИНЛЯНДИЮ И ЧЕХИЮ
10:35 27.05.2021
Компания «Белавиа» отменила рейсы в Финляндию и Чехию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты в Финляндию прекращаются по 30 октября 2021 года, в Чехию - с 28 мая 2021 года по 30 октября 2021 года.
Пассажиры, у которых куплены авиабилеты в указанные промежутки времени, смогут изменить дату вылета или вернуть их полную стоимость без штрафов. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.
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