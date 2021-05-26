Компания «Белавиа» отменила рейсы в Финляндию и Чехию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты в Финляндию прекращаются по 30 октября 2021 года, в Чехию - с 28 мая 2021 года по 30 октября 2021 года.

Пассажиры, у которых куплены авиабилеты в указанные промежутки времени, смогут изменить дату вылета или вернуть их полную стоимость без штрафов. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.