|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ДВЕ ПОЧТОВЫЕ МАРКИ ИЗ СЕРИИ «МАШИНОСТОЕНИЕ БЕЛАРУСИ»
10:30 27.05.2021
Министерство связи и информатизации 27 мая 2021 года выпускает в обращение две почтовые марки из серии «Машиностоение Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, проект подготовлен в сотрудничестве с ОАО «Минский тракторный завод» и учреждением «Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов».
Использованы фотографии Анатолия Горельчика и Владимира Лупейко, дизайн - Евгении Бедоник.
В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2021
Курсы в банках
на 27.05.2021
Конвертация в банках
на 27.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте