ЭКОНОМИКА РБ

МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ДВЕ ПОЧТОВЫЕ МАРКИ ИЗ СЕРИИ «МАШИНОСТОЕНИЕ БЕЛАРУСИ»

10:30 27.05.2021 Министерство связи и информатизации 27 мая 2021 года выпускает в обращение две почтовые марки из серии «Машиностоение Беларуси». Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, проект подготовлен в сотрудничестве с ОАО «Минский тракторный завод» и учреждением «Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов». Использованы фотографии Анатолия Горельчика и Владимира Лупейко, дизайн - Евгении Бедоник. В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».