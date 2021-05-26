На базе Национального центра правовой информации 25 мая 2021 г. состоялся круглый стол «Возможности применения медиации при урегулировании споров, связанных с недвижимым имуществом».

Организатор мероприятия – общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ходе мероприятия обсуждались вопросы: формирования единообразного подхода к внедрению инструментов медиации в сфере оборота недвижимого имущества; необходимости координации взаимодействия организаций по госрегистрации и земельному кадастру с организациями медиаторов; возможности подготовки предложений по совершенствованию правоотношений, связанных с проведением медиаций по вопросам госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

«Участники круглого стола в своих выступлениях отметили эффективность применения инструментов и техник медиации, а также определили возможные векторы развития института медиации в данной сфере правоотношений», – сообщили в Союзе юристов.