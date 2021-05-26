|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИАЦИИ ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ СВЯЗАННЫХ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ СПОРОВ ОБСУДИЛИ В ХОДЕ КРУГЛОГО СТОЛА
09:36 27.05.2021
На базе Национального центра правовой информации 25 мая 2021 г. состоялся круглый стол «Возможности применения медиации при урегулировании споров, связанных с недвижимым имуществом».
Организатор мероприятия – общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ходе мероприятия обсуждались вопросы: формирования единообразного подхода к внедрению инструментов медиации в сфере оборота недвижимого имущества; необходимости координации взаимодействия организаций по госрегистрации и земельному кадастру с организациями медиаторов; возможности подготовки предложений по совершенствованию правоотношений, связанных с проведением медиаций по вопросам госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
«Участники круглого стола в своих выступлениях отметили эффективность применения инструментов и техник медиации, а также определили возможные векторы развития института медиации в данной сфере правоотношений», – сообщили в Союзе юристов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2021
Курсы в банках
на 27.05.2021
Конвертация в банках
на 27.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте