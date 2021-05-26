|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ 27 МАЯ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГРАЖДАН С ЛИЗИНГОВЫМИ И МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
09:21 27.05.2021
Комитет государственного контроля 27 мая 2021 года проведет «горячую линию» на тему взаимоотношений граждан с лизинговыми организациями, ломбардами, финансовыми и кредитными брокерами, иными финансовыми посредниками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, обратиться на «горячую линию» можно с 10.00 до 12.00 по тел. 8 (017) 328-69-40.
Минчане и жители регионов могут сообщить информацию о недобросовестной деятельности лизинговых, микрофинансовых организаций (ломбардов), финансовых и кредитных брокеров, прочих финансовых посредников, фактах нарушения ими законодательства, прав и законных интересов граждан.
Представители лизинговых, микрофинансовых и иных финансовых организаций также могут высказать свое мнение о проблемных вопросах в их деятельности и внести предложения по совершенствованию законодательства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2021
Курсы в банках
на 27.05.2021
Конвертация в банках
на 27.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте