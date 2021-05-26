Комитет государственного контроля 27 мая 2021 года проведет «горячую линию» на тему взаимоотношений граждан с лизинговыми организациями, ломбардами, финансовыми и кредитными брокерами, иными финансовыми посредниками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, обратиться на «горячую линию» можно с 10.00 до 12.00 по тел. 8 (017) 328-69-40.

Минчане и жители регионов могут сообщить информацию о недобросовестной деятельности лизинговых, микрофинансовых организаций (ломбардов), финансовых и кредитных брокеров, прочих финансовых посредников, фактах нарушения ими законодательства, прав и законных интересов граждан.

Представители лизинговых, микрофинансовых и иных финансовых организаций также могут высказать свое мнение о проблемных вопросах в их деятельности и внести предложения по совершенствованию законодательства.