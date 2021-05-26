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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ В ИЮНЕ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ АЛГОРИТМ ТОРГОВ УСЛУГАМИ В СФЕРЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
18:03 26.05.2021
На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в июне вводится новый алгоритм торгов услугами в сфере лесного хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, с 7 июня 2021 г. вступают в силу изменения в Регламент биржевых торгов услугами в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок). Изменения позволяют покупателям повышать в ходе биржевых торгов цену услуги в случае отсутствия интереса у продавцов, а также по встречным заявкам продавцов.
Кроме того, вносятся изменения в типовую форму биржевого договора по услугам. Она дополнена усилением положений по вопросам обеспечения техники безопасности и охраны труда, условием сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ).
Биржевые торги услугами по новому алгоритму начнут проводиться с 9 июня 2021 г.
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