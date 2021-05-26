ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛА 1,3 МЛН РУБЛЕЙ

17:17 26.05.2021 В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-апрель 2021 года составила 1,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в доходах бюджета области это составляет 0,2%. Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).