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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» ПРЕДСТАВИТ СВОИ УСЛУГИ НА 31-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2021»


16:28 26.05.2021

ОАО «Промагролизинг» представит свои услуги на 31-й международной специализированной выставке «Белагро-2021», которая начнет свою работу 1 июня 2021 года в Выставочном центре Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень» (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой компании, помимо официального стенда и стендов стратегических партнеров ОАО «Промагролизинг», с услугами общества можно ознакомиться на стендах партнеров-поставщиков импортной техники и оборудования, с которыми разработаны совместные лизинговые программы с эксклюзивными условиями.

В частности, ООО «Европейское аграрное агентство»: в рамках совместной лизинговой программы «Сельскохозяйственная техника 21 века» юридическим лицам, зарегистрированным в Республике Беларусь, ОАО «Промагролизинг» предлагает услуги лизинга сельскохозяйственной техники торговых марок Horsch GmbH, Krone GmbH, Siloking GmbH, Fliegl GmbH, Rauch Gmbh, Weidemann Gmbh, Пегас-Агро, РУФ-2 с лизинговой ставкой от 10,75% годовых и авансовым платежом от 15%.

ООО «Штотц Торговый Дом»: в рамках совместной лизинговой программы «ПервоClaassный лизинг» ОАО «Промагролизинг» предлагает сельскохозяйственную технику торговых марок CLAAS KGaA mbH, AMAZONE H. Dreyer GmbH & Co. KG., STRAUTMANN & Söhne GmbH & Co. с лизинговой ставкой от 11,25% и авансовым платежом от 10%.

ИТСУП «ДОЮС БелАгроБалтик»: в рамках совместной лизинговой программы «Современное решение: John Deere» ОАО «Промагролизинг» предлагают лизинг техники торговых марок JOHN DEERE, Kramer, Kuhn с лизинговой ставкой от 8,75% и авансовым платежом от 15%.
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