В БГУ подвели итоги Международного молодежного конкурса Startup Heart.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, победителем признан проект «Умная дорога» студентов Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка. Инициатива решает проблему экономии электроэнергии на дорогах. Специальные датчики на фонарях автострады фиксируют движение транспорта и определяют степень надобности и интенсивности освещения участка.

Приз зрительских симпатий достался проекту «Пресноводные моллюски» команды Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Студенты предлагают в качестве материала для биотестирования использовать пресноводных моллюсков. Это позволит заметно удешевить этап доклинических исследований лекарственных препаратов.

Высокую оценку жюри получил стартап U-study экономического факультета БГУ по созданию образовательного центра для школьников с преподавателями из числа студентов вузов. Учебный процесс включает подготовку по школьной и дополнительной программе, работу на тренажерах по тематике различных дисциплин.

Финал конкурса прошел в очно-дистанционном формате 21 мая. Всего была представлена 21 инициатива в области мобильных приложений, кофейной сети, социальных и образовательных программ, медицинских технологий и др.

Организатором конкурса выступил экономический факультет БГУ.

Startup Heart – образовательный конкурс стартапов для молодежи. Инициатива и реализация принадлежат студентам и преподавателям БГУ. Первый сезон стартовал в мае 2019 года и собрал более 40 проектов. В этом году конкурс объединил участников из Беларуси, России и Германии.