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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО ПОЧТИ 389 ТЫС. - МИНЗДРАВ
15:07 26.05.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 мая 2021 года выросло до 388,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 388 тыс. 987 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 379 тыс. 265 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1396 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2801 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1169 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 649 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 249 тыс. 700 тестов.
Более 461,7 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 290 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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