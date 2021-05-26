Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 мая 2021 года выросло до 388,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 388 тыс. 987 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 379 тыс. 265 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1396 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2801 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1169 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 649 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 249 тыс. 700 тестов.

Более 461,7 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 290 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.