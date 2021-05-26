Компания «Белавиа» отменила рейсы в Швецию.

«В связи с аннулированием разрешения на полеты «Белавиа» со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года», - говорится в сообщении национального авиаперевозчика.

Пассажиры могут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, запланированные в эти даты.