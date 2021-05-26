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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТМЕНИЛА РЕЙСЫ В ШВЕЦИЮ
14:55 26.05.2021
Компания «Белавиа» отменила рейсы в Швецию.
«В связи с аннулированием разрешения на полеты «Белавиа» со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года», - говорится в сообщении национального авиаперевозчика.
Пассажиры могут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, запланированные в эти даты.
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