Административное здание с гаражами в центре г.п. Шумилино (ул. Ленинская, 18) выставлялось на аукцион впервые, сразу за одну базовую величину.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, на данный лот претендовало два покупателя. В ходе торгов цена увеличилась почти в 1500 раз и на 53-м шаге аукциона административное здание было продано за 42991 рубль частной организации из Витебска.

В будущем здесь планируют открыть студию эстетики.

В текущем году в комитете «Витебскоблимущество» прошло уже 37 результативных аукционов, большинство из них (20 аукционов) проводились за базовую величину. Сумма вырученных средств составила более 1,5 млн рублей, что значительно превышает показатель предыдущего года (975 тыс. рублей).