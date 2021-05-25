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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ВЗЫСКАЛА С ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК УЩЕРБ ЗА ПАДЕЖ КРС
13:41 26.05.2021
По материалам прокурорской проверки сохранности собственности на предприятиях АПК прокурор Борисовского района возбудил и принял к своему производству уголовные дела о служебном подлоге по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, подозреваемые – 35-летняя начальник молочно-товарного комплекса (МТК, комплекс) и 57-летний бригадир молочно-товарной фермы (МТФ, ферма).
Так, прокуратура Борисовского района после инвентаризации поголовья скота и проверки с представителями сельхозпредприятия первичных учетных документов выявила недостачу 43 голов молодняка КРС, из них 31 – на комплексе и 12 – на ферме.
Как оказалось, обвиняемые умышленно внесли в форму о движении скота и птицы на ферме и прилагаемые документы за январь и февраль 2021 года заведомо ложные сведения об отсутствии падежа КРС на возглавляемых ими объектах. Подписав такие отчеты, они представили их в бухгалтерию предприятия. Цель – создать видимость эффективного руководства и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности.
В ходе предварительного расследования обвиняемые признали свою вину и раскаялись.
Причиненный сельскохозяйственной организации ущерб возмещен в полном объеме в размерах 3,8 тыс. рублей и 1,3 тыс. рублей соответственно.
Обвиняемые привлечены к административной ответственности: постановлением прокурора Борисовского района начальник МТК и бригадир МТФ подвергнуты взысканию в виде штрафа в размере 30 базовых величин.
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